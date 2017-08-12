〈北部〉陳歐珀暗批執政成績 林聰賢籲別內鬥

2017-08-12

〔記者張議晨、林敬倫／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣長選舉，民進黨已有多人表態，爭取黨內提名的立委陳歐珀，上廣播節目批縣府施政不得民心，才是綠營選情告急主因，矛頭指向擔任農委會主委的前縣長林聰賢；林聰賢反批「不會駛船嫌溪彎」。

陳歐珀十日接受周玉蔻專訪時說，民進黨宜蘭縣長選情告急，肇因於縣府施政不利，施政滿意度「不升反降」，暗批林聰賢在第二任縣長執政成績不佳。

陳歐珀昨受訪時說，縣府在地價稅、農地管理、農舍興建議題，常招致民怨，如果沒辦法提出讓選民信服政策，明年底的選舉一定非常困難。雪隧通車後，對宜蘭環境造成衝擊，陳歐珀肯定林聰賢捍衛農地的用心，廣播節目訪問內容是幫中央說公道話，並強調他跟林聰賢是「結拜兄弟」，要共同為宜蘭承擔責任。

林聰賢說，宜蘭是民主聖地，縣民用高標準檢視縣長人選，他比喻選縣長像選船長一樣，「不會駛船的船長」，如何帶領宜蘭向前行？

林聰賢解釋，農地農用問題凸顯農發條例修訂後，中央許多配套不足，至於地價稅爭議，當時縣府承辦單位研判不夠周延，但及時導正，勇於面對檢討與批評。

林聰賢說，選舉必須團隊合作，下屆縣長選戰，民進黨應對外競爭而非對內鬥爭，民進黨是民主政黨，剛開始會有競合上策略，這只是過程，黨內有完善初選機制，相信會選出適合人選。