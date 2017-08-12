〈北部〉挑金針看聞摸 認標章更保險

2017-08-12

農糧署輔導農戶張貼

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮赤柯山及富里鄉六十石山的金針花海陸續現蹤，吸引不少遊客前往賞花，同時享用在地農家推出的金針料理，農糧署東區分署為避免民眾買到含有二氧化硫的金針，結合縣政府輔導加工農戶及業者，在國產金針包裝上張貼「農產品產銷履歷」標章、「台灣農產品生產追溯」條碼及「台灣安全金針」標章，幫助消費者簡單辨認、安心食用。

花蓮縣玉里及六十石山盛產金針，因富含蛋白質、醣類、維生素A、B1、B2、菸鹼酸、鈣、磷及鐵等多種人體需要的營養成分，其中鐵質含量更高出菠菜二十倍、萵苣十倍，營養價值極高，深受國人喜愛。

避免買到含二氧化硫

但新鮮金針因鮮蕾不易保存，業者多半以燻蒸硫磺或浸泡亞硫酸鹽等方式，加工製成乾製品，少數不肖廠商為了延長保存期限、增加口感及賣相，而超量使用化工製品，導致金針品質參差不齊，食用後恐對健康造成傷害。

農糧署自九十三年開始輔導台灣金針協會舉辦「台灣金針」標章驗證制度，與中央衛生單位及地方政府合作，輔導改善農民加工觀念及製程，並強化市場流通稽查管理作業，避免混有二氧化硫的金針流竄市場。

農糧署東區分署副分署長陳吉村說，含硫乾金針在烹調前，必須用水先浸泡過，經反覆搓洗後，才能去除殘留的二氧化硫，民眾若還擔心會買到含硫金針，可選購外包裝上貼有「農產品產銷履歷」、「台灣金針」標章，以及「臺灣農產品生產追溯」條碼的產品，並以手機掃描二維條碼（QR code）了解金針來源，確保食品安全性。

忌挑顏色鮮豔、有異味

金針農張先生說，民眾選購金針前，應掌握「望」、「聞」、「觸」等三個要領，並切忌挑選顏色鮮豔、聞起來有硫磺異味或摸起來潮濕、外型嚴重皺縮的乾金針為首要考量。