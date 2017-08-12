〈北部〉無毒耕作 通霄石虎田「三生」共榮

2017-08-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹林管處三年前起輔導苗栗縣通霄鎮楓樹里農友，以無毒、友善耕作方式種植稻米，經多年耕耘，原本被痛恨的石虎成為守護農人收成的益獸，區內完整的食物網逐漸成形，各種野生動物在此安身立命，耕作面積從最初的三、四分地擴展到二．五公頃，農友也藉稻米維持生計，樹立「生產、生活、生態」三生共榮的永續農業模式。

石虎去惡名 成守護農作益獸

苗栗地區的淺山森林是目前台灣保育類動物石虎最主要的棲息地，但由於淺山地區與人接近，石虎的生存遭受許多威脅，尤其石虎過去被誤會是「偷雞賊」，被農家深惡痛絕，但據研究，石虎主要食物是老鼠、鼩鼱。

新竹林管處於一○三年起輔導楓樹里農友，以無毒、友善耕作方式種植稻米，並長期進行監測，研究人員發現隨著稻穀成熟，越來越多的鼠類、野兔、鳥類頻繁進入田區，搶先享用稻穀，後面也吸引石虎，收成的稻米因而命名為「石虎米」。

生態豐富 形成完整食物網

新竹林管處大湖工作站主任林如森說，今年四月以來，石虎田旁架設的自動相機多次記錄石虎悠然步入田區捕食小動物的身影，而同樣是高階獵食者的大冠鷲、麝香貓也紛紛入鏡，讓研究人員驚呼連連。

林如森說，「石虎米」一斤售價一百元，雖較坊間品牌白米一斤約四十元高出許多，但因採無毒耕作，深受消費者青睞，加上生態保育觀念逐漸落實，石虎田由最初的三、四分地增加到目前二．五公頃。

今年一期的「石虎米」，選用穀粒飽滿、具有明顯芋頭香氣的冠軍米常勝品種「桃園三號」，已陸續於七月中碾製、包裝，製成近一公噸的白米或糙米，開放訂購，林管處邀請大家一起來吃米護石虎。相關訊息請上「楓樹窩石虎米」粉絲專頁。