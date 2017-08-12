〈北部〉全家認購綠電 創超商首例

2017-08-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕在台電桃園區營業處邀請下，全家便利商店位於桃園市八十四家直營店向台電認購「綠色電力」，雖然每家直營店僅認購一個單位，總認購金額只有八千九百多元，卻是全國最先認購綠電的大型連鎖超商體系，台電桃園區營業處昨天致贈感謝狀給全家，也呼籲更多的超商加入認購綠電行列。

台電桃園區營業處長郭芳楠昨天代表台電致贈感謝狀給全家，由全家北二區副部長萬品祺代表接受。郭芳楠表示，去年再生能源基金共花費四十億餘元，購買風力、太陽能、生質能源等綠電約十三億餘度，每度約三．一二元，如今以附加費率方式推廣，在原有電費基礎上，另外增加一．○六元綠電附加費率；今年的「綠電認購」也是以十三億度為基礎，預計提供一萬戶企業及個人認購，認購綠色電力一單位即是一百度收費一○六元，目前全國認購最多的是台積電，認購八百萬度，金額為八百四十八萬元。

郭芳楠指出，台電除了推動企業認購，也鼓勵個人、宮廟、學校、社團、機關共襄盛舉，只要一○六元就能以行動參與綠能環保，共同支持綠色家園生活。

萬品祺說，以往並不清楚政府認購綠電相關資訊，這次感謝台電桃園區營業處邀請，未來能源局核發「綠電申購證明」將張貼在門市，成為極具意義的綠電門市。