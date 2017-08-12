〈北部〉蘇花改仁水隧道 明年8月底貫通

2017-08-12

已完成1.9公里 進度剩1公里

〔記者王峻祺／花蓮報導〕位於台九線和仁車站至大清水遊憩區間的蘇花改「仁水隧道」，全長二千九百一十公尺，因地處國家公園境內，是所有蘇花改隧道中唯一的單孔雙向隧道，以利減少總開挖量體，並自前年四月開挖迄今，開挖長度已達一千九百一十一公尺（約一﹒九公里），成功通過片麻岩與大理岩交界的高風險軟弱帶，預計明年八月底前就可完成剩餘一公里進度，貫通仁水主隧道。

仁水隧道位於太魯閣國家公園境內，環評限制僅能由北洞口往南進行單一工作面開挖及出碴，開挖工作面長度深達二﹒九公里，是蘇花改隧道群中，開挖最長的單一工作面，導致相關風、水、氣、電等資源設備供應，皆因開挖長度增加而需提高能量、加強維管，增加施工難度。

公路總局蘇花公路改善工程處為減少仁水隧道的開挖量體，採單孔雙向隧道方式進行開挖，斷面開挖高度十三公尺、寬度十七﹒五公尺、面積二○二平方公尺，相較一般雙孔隧道斷面增量達卅％，是目前全台斷面最大的公路長隧道。

施工夾雜滲湧水 開挖挑戰大

仁水隧道又因地質岩性主要為片麻岩及大理岩，施工過程中還不時要面臨局部節理裂隙，夾雜有剪裂破碎帶與大理岩溶洞所造成的滲湧水，與大理岩與片麻岩界面間較大量滲湧水與擠壓變形等問題，極具開挖挑戰。

蘇花改工程處長邵厚潔表示，施工團隊已提早三個月，完成主隧道輔助機房上半部開挖，將著手規劃電氣設備室、民營電氣設備室等，是日後安裝隧道監控及交控設備的主要位置。

他強調，由於機房上半斷面已開挖完成，對於主隧道的施工動線更有助益，後續開挖工率已能掌握，有信心在明年八月底前達成主隧道貫通目標，施工團隊將持續努力，務必讓工程如期、如質完成，提供東部民眾一條安全回家的路。