〈北部〉竹縣成功國中工程弊案 議員林昭錡獲判無罪

2017-08-12

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣成功國中九十八年辦理臨時教室冷氣機線路整修工程，新竹地檢署指控涉嫌未招標即將工程指定廠商施作，將現任縣議員林昭錡等三人起訴，新竹地方法院審理後認為檢方所提證據難以認定被告有公文書登載不實的犯行，日前宣判三人無罪。

林昭錡︰感謝還清白

林昭錡受訪表示，成功國中這項工程經費只有三十五萬元，沒有其他廠商願意投標，他因與前校長劉文龍熟識，基於情誼才會投標，學校招標過程完全依程序辦理，根本無所謂先施工後招標、決標的情況，感謝法官還他清白。

檢方指控，成功國中九十八年八月借用縣立體育場看台下方當臨時教室，申請「臨時上課教室裝修工程」經費，當時校長劉文龍與總務主任李盈璋明知「教室冷氣機線路整修工程」尚未獲縣府核准補助，未依程序招標，逕行指定給常興工程公司負責人林昭錡（當時未任縣議員）承包施作。

林昭錡說，此案在去年四月被起訴，正值民進黨新竹縣黨部主委改選期間，影響他爭取連任失利。

法官在判決書指出，檢方無法證明成功國中臨時教室冷氣機線路整修工程，有被常興公司提前施作完畢，無法證明該工程是虛偽辦理招標、決標，而工程驗收紀錄表、工程結算驗收證明書開工及完工日期與實際竣工日期不符的瑕疵，無法推認劉文龍、李盈璋、林昭錡等三人共謀將不實事項登載於公文書，因此諭知三人無罪。