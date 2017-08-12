〈北部〉體育場用地公告解編 桃園區抗議

2017-08-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕前縣府時代於二○○一年二月編定龍安國小旁五．七八公頃土地為「體育場用地」，由於遲未辦理徵收，市府都發局日前公告解編，引發地主不滿，市議員黃景熙昨召開協調會時表示，縣府編定這塊體育場用地時，南區還沒有體育園區，如今南區擁有中壢、龍潭、楊梅三處體育園區，桃園區唯一的體育場用地卻要解編，這很明顯是重南輕北，將串聯桃園區的議員向市府陳情。

市府：不會輕言放棄

副市長王明德表示，北區需要大型體育園區用地，既然有這塊地，市府不會輕言放棄，會請相關單位進行評估，也希望和地主協商，儘快達成購地共識。

南區有三座 北區無進展

黃景熙說，早在十多年前，市府就將這塊土地編定為「體育場用地」，也是北區唯一的體育園區用地，十多年來卻毫無進度，反觀南區，中壢、龍潭、楊梅等體育園區陸續設置，桃園區唯一的體育園區毫無進度，根本重南輕北。

黃景熙表示，楊梅體育園區採取徵收方式，市府已編列十多億元徵收土地，沒有理由以「經費不足」不徵收桃園「體育場用地」，會串聯桃園區十一位市議員連署，希望市府重視北區民眾權益。

前桃園市（改制後為桃園區）龍祥里長吳智能表示，二○○一年間，當時的縣府為解決中山國小學生人數過多問題，決定新設學校，只是當時的桃園市三所未徵收學校用地，每坪成本高達十幾萬元，縣府無法負擔，決定以每坪三萬多元代價，跨桃園市到蘆竹鄉（改制後為蘆竹區）徵收農地做為龍安國小用地。

地主：感覺被騙了

吳智能指出，縣府購地後發現面積不足，又跨區購買桃園市農地並拋出大利多，將學校旁五．七八公頃農地編定為「體育場用地」，未來供學校及附近社區使用，他當時擔任里長，認為「體育場用地」對地方很有幫助，還協助縣府取得地主同意書，讓土地編定為體育用地，但十多年來「體育場用地」遲遲未徵收，如今竟然要解編回復原使用分區，讓居民深感「被政府騙了」。