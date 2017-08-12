〈中部〉打造智慧城 林佳龍參訪矽谷企業

2017-08-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍十一日率團訪問Acer宏碁位於矽谷的Acer Cloud Technology總部、擁有人工智慧領先技術的輝達（NVIDIA）公司總部及世界第三大軟體企業SAP公司，期望能與市府進一步合作，逐步將台中打造為智慧城市。

市府指出，林市長一行首先參訪Acer Cloud Technology總部，見證工研院副院長張培仁、Acer Cloud Technology總監郭應盛簽署合作備忘錄，共同在台中精密機械園區建置工研院智慧機械示範線，費利蒙市市長Lily Mei也出席交流智慧技術相關議題。

隨後參訪NVIDIA，了解其人工智慧在智慧城市的各種應用成果，如智慧化路燈、交通管理、智慧監控等，並進入公司的Showroom瞭解公司晶片的演進，該公司如何利用六顆鏡頭，搭配人工智慧，以協助汽車駕駛應付行駛於路上可能遭遇的狀況。

SAP則介紹如何將機器學習、大數據分析及物聯網數據蒐集等應用在機場，達到航班流量管理最佳化，市府也期望將SAP的應用技術導入台中國際機場，提升相關軟硬體建設，也希望將相關智慧技術引入水湳智慧城，將台中打造為智慧城市。

林佳龍表示，台中發展智慧城市，雖有良好製造能力，但需要再藉由軟體設計強化，因此到矽谷向宏碁、NVIDIA、SAP取經，參考其在人工智慧、大數據、雲端科技等方面的運用。