〈中部〉台中動漫博覽會開幕 與國際接軌

2017-08-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中國際動漫博覽會十一日開幕，除邀請國際知名漫畫家布雷希特．艾文仕擔任主賓，更齊聚歐漫與台中在地漫畫人士對談交流，帶來漫畫賞析的不同視野及多元風格。副市長林依瑩說， 希望透過動畫及動漫，讓台中與國際接軌。

林依瑩說，此活動以深耕本土、放眼國際為核心，打造出和以日系流行與Cosplay為主的動漫展全然不同的風貌。她又說，市府明年將活化第四市場舊址，修建為漫畫、插畫家進駐基地，一步一步累積打造台中成為ACG（動畫Anime、漫畫Comics與遊戲Games）產業中心，未來更將與文化部合作辦理「國家漫畫博物館」計畫，讓台中成為精采的動漫城市。

立法院副院長蔡其昌致詞表示，昨天特地帶孩子來跑行程，看看國際動漫展。因為在他成長過程中，很多懵懂、無知、苦悶的青春歲月裡面，動漫佔了很大部分。

台灣受到日本的動漫影響非常深遠，市府這次把眼光放到歐洲，透過不同國家對動漫的詮釋跟表現方法，可以展現不同的文化層次跟深度，激發出更多能量火花，讓台中變成充滿創意的地方。

這項展覽規劃「巴黎百繪 繽紛惆悵」與「人物風采 寂靜喧嘩」主題區，前者展出艾文仕作品，他擅以繽紛色彩畫出多層次的人世滋味，帶給民眾色彩繽紛的視覺饗宴；後者則透過櫥窗陳列參與國際講座的歐漫先進及在地漫畫家出版品，讓民眾感受各國不同創作風格。