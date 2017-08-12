〈中部〉台中市民運動人口比率 高於全台平均

2017-08-12

〔記者張菁雅／台中報導〕為研擬符合市民運動需求的相關政策，市府委託民調公司調查市民的運動習慣，調查結果顯示，平均每週運動三天以上的人口比率達四十五％，較去年體育署調查台灣地區規律運動人口比率卅三％高出許多，而影響市民不運動的因素最主要是時間不足。

平均每週運動三天以上者達45％

這項調查針對年滿十六歲以上市民，了解其平均每週運動天數、影響參與運動的阻卻因素、最常運動的場所等。結果顯示，台中市民近一年平均每週運動三天以上者達四十五％，相較去年教育部體育署所進行的「運動城市調查」結果，台灣地區規律運動人口比率卅三％高出甚多；另每週運動至少一至二天以上的民眾也達廿八％，顯現台中市民對規律運動的實際參與比全國標準還要高。

但調查也顯示有廿三％的市民未參加任何運動，影響參與運動的阻卻因素依序為沒有時間（四十七．五％）、工作太累（卅二．六％）、沒有興趣（十二．八％），凸顯市民參與運動的負面影響因素主要來自民眾的工作或個人因素。

在運動場所的部分，有五十五．九％市民認為住家附近的運動場所是足夠的，而市民最常運動的場所依序為公園（四十一．一％）、人行道或道路（卅．九％）、學校室外空間（廿五．九％）；另外，民眾認為運動空間需要增設的項目依序為公園（廿一．二％）、社區簡易籃球場（十一．一％）、游泳池（十．六％）、羽球場（九．五％）。

這項調查未詢問市民喜愛的運動項目，運動局表示，從最常運動的場所推估，慢跑、健走、土風舞等都是市民常從事的運動。運動局也說，整體而言，針對市府推動全民運動的成效，有五十二．七％的民眾感到滿意，市府將依據調查資料，持續推動相關運動政策。

另外，這項民調以電訪方式，在九十五％信賴水準下，抽樣誤差不超過正負三％條件下，以隨機抽樣方式有效完成一千二百五十六份樣本調查。