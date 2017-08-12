〈中部〉嘉市鐵路高架化 沿線居民憂拆屋

2017-08-12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕行政院「前瞻基礎建設計畫」嘉義市鐵路高架化計畫說明會，昨在再耕園舉行，沿線居民憂心路廊範圍徵收將拆除家園，引發民怨或抗爭；交通部政務次長王國材強調，鐵路沿線土地徵收越少越好，儘量減少噪音問題，市長涂醒哲也說，將以拆遷最少的方式來進行，並保障拆遷戶最大權益。

北榮里拆遷約30戶 慶安里約20戶

民眾關心鐵路沿線未來徵收拆遷安置問題，以北榮里為例，受影響區域自博愛陸橋沿著鐵路至長安街一巷，里長黃福林說，估計里內受影響拆遷戶約有卅戶，鐵路沿線山側（阿里山林業村「森林之歌」周邊）空地多，希望路廊改走山側，不用徵收民地，比較不會引起民怨。

居民盼成立專案窗口解答疑問

慶安里約廿戶受影響，李姓居民表示，拆遷補償的錢，不夠蓋新房子，且如何安置等問題，市府尚無方案，希望鐵路高架化專案辦公室能有單一窗口解答相關問題。

市府交通觀光處長鄭君健說，鐵路高架化路廊確切路線，須待工程細部設計出爐，才能確定受影響的拆遷戶數有多少，已陸續舉辦座談會向沿線居民說明，也會請交通部鐵路改建工程局設計出最佳方案。

這場說明會由立委李俊俋邀集，涂醒哲帶領市府團隊，王國材率鐵工局副局長伍勝園、台灣鐵路管理局副局長何獻霖等出席，二百多名鄉親擠滿會場。

「打通東西區，帶給城市新氣象。」王國材表示，交通部七月廿六日將嘉市鐵路高架化綜合規劃設計報告書陳報行政院，第一階段第一期匡列工程細部設計相關經費一．二九億元，待立法院審查；依規劃期程，政院核定本案後，年底前動工，並於十七個月內完成工程細設。

涂醒哲說，鐵路高架化是翻轉嘉市的大工程，市府會持續蒐集各方意見，並請益其他縣市經驗，努力做到最好。