〈中部〉當2天清潔隊長 竹山主秘回原職

2017-08-12

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮公所本週二無預警發佈人事異動，主任秘書洪丞俊調任清潔隊長，並有二名一級主管跟著職務調動，只是二天過後，就傳出鎮長黃丹怡收回成命，主任秘書等三人回任原職務，讓外界霧裡看花；公所僅低調表示，人事布局都安排正常，外界無須多做揣測。

在本週二的人事異動中，主任秘書洪丞俊調任清潔隊長，主秘由社會課長陳建中接任，清潔隊長陳東睦則出任社會課長，只是才短短二天，公所又發公文，將上述職務異動的人事令撤銷，三人全又回到原本的職務。

竹山鎮自鎮長黃丹怡上任後，鎮公所二年多來包括洪丞俊在內，主秘已換了第六位，日前無預警發佈人事異動引發地方關注，而今又撤銷人事令，更讓外界議論紛紛。

鎮長人事反覆 代表質疑選舉考量

竹山鎮民代表會主席羅炘津說，週二無預警發布人事令，主任秘書調任清潔隊長，週四卻傳出人事調動又反轉，等於洪丞俊當了二天的清潔隊長後又回任主秘，姑且不論職務調動的考量，但這樣反覆的人事指派實在不妥，建議鎮長應回歸鎮務，做好剩下的任期，不要凡事都以選舉為考量，人事風波應就此打住，施政要以謹慎為宜，才會贏得鎮民的支持。

公所稱團隊人才優秀 外界勿揣測

對此，竹山鎮長黃丹怡、主任秘書洪丞俊皆未向外界回應，僅公所低調表示，團隊都是優秀人才，不論施政或人事調度，都以鎮務推動、鎮民福祉為最高考量，職務安排也都回歸正常，希望外界不要多做揣測，或繼續糾結在人事議題。