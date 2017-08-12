〈中部〉外勞聚集留垃圾 彰化站前爆髒

2017-08-12

立牌五國語言勸導無效

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站前廣場每逢晚間聚集大批外勞喝酒、泡茶，離開後留下滿地垃圾，儼然成為「都市之瘤」，讓市民忍無可忍，市公所在廣場設立寫著包括中文、越南文等五國語言的勸導文，呼籲外籍勞工維護市容乾淨，但效果仍有限，市公所已決定「硬起來」，凡亂丟垃圾者都將依廢棄物清理法開罰，讓違規者「吃不完兜著走！」

市公所在火車站前設立的勸導標語，從上自下依序為中文、越南文、泰文、印尼文、英文，內容為「垃圾請丟入垃圾桶，亂丟垃圾會罰錢」，設立一個多月來，外勞「視若無睹」，照樣在泡茶、喝酒、飲食完畢離去後，留下滿地垃圾，讓市民看得搖頭。

彰化市的李姓民眾指出，外勞聚集彰化火車站廣場由來已久，每天晚上都有，假日人數更多，幾乎擠滿整個廣場，基於台灣人友善的情誼，本該一視同仁，沒想到許多外勞將垃圾留在原地，使得該處儼然成為「都市之瘤」，在假日時，他根本不願經過該處。

決依廢棄物清理法開罰

市公所公用事業課長林棕元表示，外勞假日無處可去，長期在該處聚集本無可厚非，不料外勞亂丟垃圾問題，雖加以勸導卻效果不佳，一個多月前公所在廣場設立勸導看板，印有中文、越南文、泰文、印尼文、英文等五國字樣，希望讓外勞都能一目了然，不料效果不佳，目前決定與清潔隊「硬起來」，將另立看板加印「亂丟垃圾者將依廢棄物清理法開罰」字樣，違者都將依廢棄物清理法第二十七條處以一千二百元至六千元罰鍰。

林棕元強調，這項開罰是不論本國或外籍人士，只要亂丟垃圾者都將依法開罰，一視同仁，呼籲本國或外籍人士遵守規定，否則將讓違規者「吃不完兜著走！」