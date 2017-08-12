〈中部〉朴子下水道接管 請市民別倒廢油

2017-08-12

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣持續推展污水下水道系統用戶接管工程，但有朴子市民發現管線堵塞不通，經查是遭長期倒入家庭食用廢油或廚餘等，油垢凝結所致；嘉義縣府水利處下水道工程科長孫偉騰說，民眾請勿將食用油或廚餘直接倒入水管，將製作使用注意事項宣導傳單，請廠商發送給用戶，減少油污阻塞情形。

嘉縣朴子市、民雄鄉進行污水下水道接管工程，老家在朴子的前嘉義市副市長侯崇文，日前在臉書稱讚「做得不錯，再也看不到化糞池」，也有鄉親肯定接管後的水溝臭味大有改善，連建商宣傳建案時還標榜有接管。

朴子張姓市民反映，最近發現家中管線堵塞，請竹圍里長莊長源協助了解，確認是污水下水道管線堵塞，莊通報縣府派廠商使用高壓水柱清洗疏通。

孫偉騰表示，嘉縣污水下水道全縣接管率現約六％，朴子的用戶接管工程第一標已完成三年多，第二標施工中，預計明年底完工；他說，民眾將廢油、廚餘從流理台水槽倒入，經家中水管流入污水下水道，易造成家中及下水道管線堵塞，若未接管而流入側溝，易產生惡臭及造成蟑螂群聚。

孫偉騰說，廠商會巡察污水下水道並針對易堵塞處定期清理，民眾發現堵塞情況，若屬家中管線（用戶端的接管）須自行處理，若為分支管網、幹管，可通報縣府處理，根本暢通之道是民眾勿將廚餘或廢油直接倒入水管。

縣環保局廢棄物管理科長謝政哲表示，各種廢油都可回收，食用油使用後，民眾可直接倒入垃圾車廚餘桶，或收集後交給清潔人員回收。