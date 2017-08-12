〈中部〉養豬2萬頭 廢水發電補助2千萬

2017-08-12

〔記者詹士弘／雲林報導〕畜牧業水污費今年開徵，雲林縣府輔導養豬戶轉型，媒合「生質能發電」業者，養豬戶每千瓦發電設備可獲四．五萬元補助，並可獲六到七％發電租金，搭配廢水處理輔導，全縣已有一家業者通過申請，獲得大約兩千萬元補助。

雲縣府媒合豬場與發電業者

縣府建設處長蘇孔志表示，雲林縣是養豬大縣，養豬場一千兩百零四場，飼養頭數約一百四十三萬頭，養豬規模五千頭以上、具獨力沼氣發電效益共有卅八場，為協助畜牧廢水轉作「生質能發電」，昨天邀請沼氣發電業者、畜牧業者、能源局、台電公司與縣府等相關單位共同商討，希望促進養豬業者轉型，共創三贏。

一案通過補助 一案申請中

農業處表示，目前全縣已有一家飼養近兩萬頭豬的業者申請「生質能發電」補助獲准，發電量四百九十五萬千瓦，約可獲兩千萬元補助；另有一家養豬五千頭，業者正申請中，發電量七十五千瓦，如獲通過，可獲補助約三百萬元，但業者自己要也投入約一千七百萬元自備款。

農業處說明，過去養豬戶對「生質能發電」意願不高，常卡在投資成本過高、發電效率不佳、後續維護困難三個問題，目前政府除提供高額投資補助外，並引進「生質能發電」業者合作，養豬戶只要提供土地、料源（豬糞尿），業者負責引進設備及管理技術，廢水也代為處理，養豬戶則可獲六到七％的發電所得，投資約九年即可回本。

過去養豬場採平面飼養，豬糞尿直接用水沖洗，導致「料源」被稀釋至濃度僅一至二％，發電率能不彰，現在改採高床式飼養，「料源」濃度近廿％，效率提升；另沼氣在氣溫四十度產出最多，過去常發生的夏天有沼氣、冬天因低溫量減問題，新設置有加溫設施，未來全年都有沼氣產生。