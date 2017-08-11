〈南部〉招募反應熱烈 採柚青年軍職訓

2017-08-11

〔記者楊金城／麻豆報導〕再過十天，麻豆文旦就可以採收，麻豆區公所成立採收工募集平台，已招募到一百五十位青年打工族，昨天公所安排三十多位學員到柚園職前訓練，由台南區農改場副研究員張汶肇指導，學員對即將上工既期待又擔心。

麻豆文旦節行銷 26、27台北送文旦

此外，台南市升格直轄市後，麻豆區公所和麻豆區農會首次合辦今年麻豆文旦節，將在九月二日登場，農會並提供一千顆文旦給公所，將在本月廿六、廿七日到台北快閃兩天，免費送麻豆文旦行銷。

而九月二日麻豆文旦節，將在麻豆公所前封街舉辦，推出文旦一條街，方便遊客參觀選購。區長林振祿、農會總幹事孫慈敏說，農會與公所合作，雙方資源結合，行銷麻豆文旦造福柚農、帶動觀光，好事一樁。

為紓解文旦採收工人力短缺問題，麻豆公所目前招募一百五十位採柚青年軍，但只有廿多位柚農登記需工五十多人，「供過於求」。

林振祿說，採收工以採果、集運、包裝為主，工作八小時的日薪在一千到二千五百元，柚農也會幫臨時採收工投保意外險。

昨天採柚職前訓練，由張汶肇在柚園解說文旦特性及採摘時一定要戴手套免得傷及外皮影響賣相，爬柚樹採文旦更要注意安全。柚農陳純仁示範用推車搬運文旦，並開出他需工四人，日薪二千元。學員中有對郭姓父子檔，一起應徵採收工，表示既能幫忙農民採收文旦，也能賺到生活費，二位女大生說，能親身體驗文旦產業文化是件很棒的事。