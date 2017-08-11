〈南部〉小港機場服務調查 4成不滿意購物店家

2017-08-11

〔記者方志賢／高雄報導〕暑假出國旅遊旺季，中山大學李登輝政府研究中心與民調中心合作，調查旅客對小港機場設備與服務滿意度，其中機場購物店家與品項多元化的不滿意度達四成，餐飲服務也有三成四不滿意。民眾建議增凌晨、半夜起航，以及國際直飛日韓時段。

中山大學李登輝政府研究中心昨開記者會，中山大學社科院院長張其祿、副院長李予綱、中山大學民調中心主任王俊傑及立委賴瑞隆等人出席。

王俊傑說，台灣積極發展觀光產業，希望未來多增加國外旅客，讓小港機場的航班密集度更高，這次民調針對小港機場「設備與服務」以及「航線與航班」兩大部分進行調查，在旅客報到動線、證件檢查速度、行李通關檢查速度均有九成的滿意度。

但在購物店家與品項多元化有四成不滿意，購物店家商品售價二成九不滿意，餐飲服務三成四不滿意，旅客休息室有二成不滿意。另飛達地點盼增加國人經常旅遊的度假地點，如日韓、歐洲、杜拜以及東南亞的峇里島、吉隆坡，檳城等。

賴瑞隆表示，小港機場去年旅客量六百四十萬人次，對比桃園機場四千萬人次，有很大落差，現有國際及兩岸航線每週有卅四個航點、三○二航班，他希望能增加到五十個點、四百個航班，另在購物商店及餐飲上，可再做得更好。

由於小港機場靠近市區，避免噪音影響居民夜間安寧，實施夜間宵禁管制，對於民眾建議增加凌晨、半夜起航，與會人士均認為短期有困難。