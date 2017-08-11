〈南部〉謝義大醫師救命 帛琉官員讚天使

2017-08-11

〔記者蘇福男／高雄報導〕義大醫院組團赴帛琉商討實習醫師培訓計畫案，碰巧帛琉總統府副幕僚長發生腦部出血性中風，由於帛琉並無神經外科醫師，也沒有腦部手術經驗，府方求助義大參訪團醫師，經緊急腦部手術，並後送台灣義大醫院治療，副幕僚長Mr. Rebluud Kesolei今天將出院返回帛琉。

副幕僚長中風 該國向參訪團求援

義大醫院院長杜元坤表示，帛琉有派員就讀義守大學醫學院，義大醫院七月十二日組團赴帛琉商討畢業生實習醫師訓練計畫案及簽署合作備忘錄。未料，隔天凌晨帛琉總統府副幕僚長Kesolei（四十歲）發生腦部出血性中風，該國衛生部長Dr. Roberts向義大參訪團醫師求援。

參訪團員中，義大國際醫療部長梁正隆恰為神經外科醫師，他趕往國立帛琉醫院會診，經診斷Kesolei為右側大腦出血合併水腦症，因已出現意識不清症狀，義大團隊當下決定緊急腦部手術「腦室血水引流術」，並請台灣駐帛琉大使曾永光安排緊急醫療專機，準備後送台灣。

杜元坤說，帛琉醫院沒有腦部手術器械和材料，他和梁正隆從院內開刀房現有物資，找尋替代器械和材料，以利腦部手術進行，所幸手術過程順利，術後Kesolei很快就恢復清醒意識，卅小時後，在梁正隆陪同下，由醫療專機轉送義大醫院接受後續治療。

重拾健康的Kesolei和妻子，昨在出院記者會上，獻花感謝醫療團隊的悉心照顧，讚譽義大參訪團是上帝特別派來帛琉醫治他的天使，院方特地準備一個大蛋糕祝福Kesolei重生。

Kesolei語重心長表示，如果當時義大團隊不在帛琉，他可能早已不在人世或留下嚴重後遺症，他很慶幸能在台灣受到這麼完善的治療，也希望兩國能持續醫學交流和人員訓練，義大能協助提升帛琉醫療水準，幫助更多需要醫療照護的帛琉民眾。