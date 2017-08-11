〈南部〉訪日研究機構 陳菊拚產業轉型

2017-08-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊上週率團到日本，除檯面上的姊妹市互動與推廣南台灣觀光外，走訪日商與研究機構更是日本行的關鍵。她不諱言，想在最後一年三個多月任期內，為高雄產業找尋更多契機、加速轉型。

八月四日到九日，陳菊率教育、研考、新聞、秘書等單位訪日，前三天陸續參與姊妹市八王子建市百年活動，與觀光局主導的南台灣觀光推介會；後三天與赴日考察的市府顧問何美玥（前經建會主委、經濟部長）、經濟發展局長曾文生等人會合，走訪多個日商與國家級研究機構。

相較於參與慶典、推銷南部觀光等活潑行程，拜訪日商與研究機構過程嚴謹許多，但陳菊卻加倍重視，因為這些交流很可能是高雄產業轉型的機會。

在日本知名遊戲商Capcom（卡普空）總部，陳菊專心看簡報，嘗試體驗年輕人的遊戲，並誠摯邀請日商投資高雄；在ＪＦＥ（日本能源與鋼鐵大廠）行程中，她仔細聽日商與經發局循環經濟的對話，思索傳統產業升級方向。

拜訪日本國立研究開發法人物質材料研究機構ＮＩＭＳ時，儘管對專業簡報理解有限，她就像學生一樣，全程認真聽課，用態度表達對日方研究單位的敬重；期間還遇到來自高雄的留日台大博士生楊弘偉，陳菊開心之餘竟當場求才，鼓勵他回高雄服務。

陳菊強調，高雄產業轉型太重要，市府要把握現階段中央支持的機會，為高雄產業加把勁，無論培育人才、創造就業機會、產業加值等層面，都可借重國外經驗。