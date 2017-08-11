〈南部〉百年竹店傳四代 轉型不轉行

2017-08-11

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南的信二竹行今年邁入第一百一十個年頭，好手藝傳到第四代王升南的手上。不過，這項百年產業曾遭受塑膠製品的打擊，一個月賣不到五張竹椅，幸虧第三代老闆王壬煇的固執，堅持轉型不轉行，與花店和婚喪業者合作才挺過危機。

第一代老闆、王壬煇的爺爺王傳豹出生於官宦世家，但由丫環所生沒有名份。王傳豹後來到京都學習竹藝三年，一九○七年返台開設福泰竹行，專做桌椅、菜櫥、竹床等家具，商品十分搶手，第二代王火曜一九五九年接手再改名為信二竹行。

王壬煇回憶，當年他和爸爸還有兩個老師傅一天可以做三十張竹椅，仍然供不應求，但是他在一九七六年出師，隔年卻遇上塑膠椅以三成價格搶攻市場，一個月只能賣出五張竹椅。「我非常固執，堅持轉型不轉行。」

近來與文創合作 將赴北京展出

王說，透過與花店和婚喪業者合作，製作花圈架和牌坊支架及花藝展的和式景觀與架構，找到另外一片天，近來更與文創合作，推出賣麵擔八分之一的縮小版，也將前往北京展出。

低迷的竹藝產業終於再度站穩腳步，但是王壬煇坦承，台灣人就是現實，景氣好拚排場，東西求大求多，手法粗糙也沒關係，但是經濟差都在拜神，所以這廿年來才會越來越多廟會。

另外，市面上充斥越南製竹椅，王壬煇表示，越南技術不如台灣；隨後，他搬出卅多年的老竹椅，「工法差不多，但看起來就是不一樣」，組裝是靠經驗，不怕外國競爭。