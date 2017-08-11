〈南部〉運河旁號召造舟 重現河岸城市

2017-08-11

〔記者劉婉君／台南報導〕早期的台南運河船隻往返頻繁，外海船隻可以直接駛抵市區，已拆除的中國城一帶運河盲段為當時的船塢，日治時期日人在運河盲段南側設有兩家造船廠。

60民眾打造12艘船

位在運河旁的水色藝術工坊推動「造舟計畫」，兩梯次號召六十位民眾一起打造十二艘木船，未來將做為藝術家結合當地環境創作的裝置藝術基地，希望重現台南河岸城市，重拾台南運河的生命力。

台南運河於大正十一年（西元一九二二年）開工興建，民國十五年竣工，水色藝術團隊表示，早期近海漁業繁盛的年代，運河與民眾的生活相當緊密，運河上每天可見漁船首尾相接往返，周邊也形成許多相關的產業聚落。日治時期新運河開鑿後，日人在運河盲段南岸創設「須田」與「濱田」造船廠，並於運河西岸興建造船學習教室，推動造船從業人員的養成教育，隨著日人離台，須田造船廠關廠，曾在造船廠工作的台灣人，於民生運河旁繼續建造航行於運河上的船舶。

水岸藝術節展出

藝術團隊指著水色藝術工坊的對岸，表示該處即是早期的造船廠所在地，如今則是空地及停車場，昔日榮景只存在舊照片裡，「造舟計畫」就是希望找回台南人與運河的關係。

「造舟計畫」於十二日、十五日分別展開兩梯次，每梯次五天，由台南社大老師李維睦帶領學員，一起學習前人，體驗用最原始的手工打造長約四米的木船，再由藝術家結合當地的環境進行創作發想，預計於十月的第三屆水岸藝術節在台南運河上展出。活動一開放報名，六十個名額很快就額滿。