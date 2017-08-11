〈南部〉台水「水域光電」4水庫2池打前鋒

2017-08-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司拚太陽能發電，今年首推高雄、澎湖四座水庫光電，另全國首創鳳山、拷潭淨水場配水池光電，預計明年六月完工，年發電量達一千三百萬度，減碳量相當於種植兩億六千萬棵樹，每月可供應近四萬戶用電。

水公司推動「水域光電」計畫，選定高雄鳳山、澎湖成功、興仁、東衛水庫，出租場地提供台電發電，再由台電監造設計營運。由於水庫重點是蓄水功能，每年定期辦理清淤工程，必須避開出水口、水庫壩堤等，裝設太陽能板限制大。

尤以鳳山水庫占地七十五公頃，每日供應工業用水三十多萬噸、民生用水十七萬噸，是高市第二大給水廠，且蓄水兼具觀光功能，使用面積不到十分之一。

值得一提的是，水公司有意規劃澄清湖光電，但園區是高市熱門景點，每日觀光人潮最高達五千人，民眾認為裝設太陽能板會破壞美麗景色，水公司尊重民意，未來再做討論。

水公司有六十四座淨水場，選定大型的鳳山、拷潭淨水場，推動兩座配水池光電，將委外維護管理，廠商將視發電量回饋水公司，目前已辦理公告招標，吸引許多廠商躍躍欲試，未來將擴大辦理。

第七區處長王明孝指出，與台電簽署「興建太陽光電合作意向書」，今年推動水庫、配水池光電，預計今年十一月動工，明年六月完工，每年總發電量約一千三百萬度，減碳量可達七千九百噸，相當於種植兩億六千萬棵樹，以家庭每月用電三百三十度估算，等於可供應近四萬戶用電。