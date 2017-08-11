〈南部〉浮潛賞龜吸客 小琉球遊人逆勢增

2017-08-11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中客減少真的全台觀光景點都受害？大鵬灣國家風景區管理處日前公佈今年上半年到訪旅遊人次，相較去年同期，大鵬灣遊憩區下滑逾一成，而堪稱台灣最後淨土的小琉球遊憩區，卻逆勢微幅上揚，與屏東墾丁銳減一百三十二萬旅遊人次成強烈對比。

較去同期增逾三千人次

據鵬管處統計資料，今年上半年大鵬灣國家風景區境內景點總人數四十七萬餘人次，比去年五十萬餘人次小幅下滑不到三萬人次，其中大鵬灣遊憩區旅遊人次二十七．九萬人次較去年同期減少逾三萬人次，但小琉球遊憩區十九．四萬人次卻較去年同期增加逾三千人次。

早年中國客一條龍旅遊興盛時，大鵬灣國家風景區曾喊出上看百萬觀光人次願景，但未受中客青睞，如今全台各景點中國客量減，「台灣原味」反成東港琉球利多，當初未被看好的小琉球連年穩定成長。

「浮潛賞龜的人潮再增！」鵬管處長許主龍表示，小琉球除了離島特性吸引人外，這幾年出現約百隻海龜「留龜」成觀光資源，據業者統計，浮潛賞龜遊客比去年提昇兩成，而今年淨灘「海灘貨幣」的發行更獲廣大迴響，小琉球已是生態學習島，如今在地商家及在地團體配合都在學習，如何致力維護海洋遊憩環境並提昇觀光資源，成果就是遊憩人口在大環境中不減反增。

大鵬灣遊客下滑逾一成

至於大鵬灣區遊客下滑逾一成，鵬管處則認為不脫台灣的大環境，在中國客大量減少的衝擊下，大鵬灣區不可能置身事外；許主龍指出，灣域水上遊憩平台最快年底前營運，而九、十月都各有路跑及水上活動，把小琉球已接近承載量的人潮分流，平衡負荷量。