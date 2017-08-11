〈台北都會〉世大運67場 售票率不到10％

2017-08-11

〔記者郭安家／台北報導〕北市府砸四．二一億元行銷世大運，「競賽門票乏人問津！」國民黨市議員陳炳甫昨指出，世大運二百五十六場單場賽事，可售單場票數七十．二一萬張，截至八月四日止竟僅售出廿．六四萬張，平均售票率廿九．四％，其中輔仁大學體育場足球賽慘不忍睹，單場售票率最低竟僅○．三七％，台北市立大學天母校區體育館籃球賽只賣八張，有六十七場售票率不到一成，意即觀眾席將空出一大片。

陳炳甫發現，售票率一％以上、十％以下有六十場（含武術四場、高爾夫三場、足球廿七場、棒球五場、籃球七場、桌球二場、排球九場、水球三場）；離譜的是，世大運武術競賽才辦四單場，場場售票率都不到十％！

世大運發言人楊景棠說，世大運門票已賣出近廿萬張；先前選手名單出爐門票才「開始慢慢賣起來」，隨著賽事加溫，還有許多場次的個人賽、對戰組合需抽籤決定，等賽程表出爐，門票出售狀況會更好。他說，門票價格比起國外販售已便宜許多，會再加強推廣賽事資訊，呼籲民眾不要錯過千載難逢體驗頂級賽事的機會。

陳炳甫認為，世大運更重要的是，鼓勵民眾參與、觀賞運動盛會，發揚小奧運精神。但台北世大運售票遠低於南韓於二○一五年MERS（中東呼吸綜合症）期間舉辦光州世大運的五十二％售票率，還不如實施免費入場，保障購票者權益辦理退票。