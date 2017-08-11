〈台北都會〉公私立高中職「瘦身」 明年每班減1人

2017-08-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕面對少子化困境，北市教育局長曾燦金昨宣布「瘦身」政策，明年起（一○七學年度）公立高中職每班將從卅六人減為卅五人，私校希望從現行每班四十五至五十人逐年減一人，目標每班四十人以下。公、私校長皆表達配合，甚至有私校決定，新學年將減兩班。

北市教育局前天起舉行為期兩天公、私立中等學校校長會議，昨議程第二天進行綜合座談時，私立大同高中校長陳火炎提到，近十年少子、女化愈來愈嚴重，已不是私校辦學有特色就可解決，政府應檢討招生作為。

曾燦金表示，少子、女化下學校要「瘦身」，也能精進教學品質，因此明年公立高中職編班標準會從現行每班卅六人，調降至卅五人（不含原住民、身心障礙學生等），有些規模大、班級多的學校也會要求檢討，找出「最適規模」，釋放校園空間，以因應一○八課綱要求發展選修課程。

教育局：協助私校轉型

至於私校，曾燦金說，私校每班目前約四十五至五十人，希望從新學年起，每年每班減少一人，最終目標減至每班四十人，明年也會編列四千萬元預算，補助協助私立高中職調整類科、轉型。

市立復興高中校長鄭雅芬表示，學校去年自主減班，通過校務會議並報教育局同意，今年連續三年起減一班。私立延平中學表示，新學年將配合教育局政策，高中減少兩班、國中增兩班，等於每年減招十人。私立景文高中校長許勝哲表示，少子化是公、私校要一起面對的問題，班級人數減少也有助於提升教學品質，市府願意補助，對私校是很大的幫助。