〈台北都會〉世大運迎1.3萬貴賓 接送服務就位

2017-08-11

備妥500輛遊覽車 200輛房車

〔記者黃建豪／台北報導〕台北世界大學運動會下週六開幕，屆時將有一萬兩千名代表團選手、後勤，加上約一千名國際大學運動總會委員、國外媒體來台，為迎接這一萬三千名貴賓，世大運籌備五百輛以上遊覽車、兩百輛BMW，負責接送至台北田徑場、林口選手村及各縣市競賽場館，甚至連交通局公務員都要到機場輪班接機。世大運執行委員會表示，接送車輛、司機訓練皆已就位，預計從八月十二日起就會有選手抵台訓練，接送服務也會同步啟動。

週六起各國選手陸續抵台

世大運做為台灣舉辦最大規模國際賽事，BMW台灣總代理汎德共贊助兩百輛全新七系列四門房車，交市府委託大都會計程車，找來三百名代駕司機，規定司機得著白襯衫與黑色西裝長褲，並參加教育和突發狀況訓練，專門接送國際大學運動總會委員、貴賓往返賽場與住宿地點，還開發出世大運APP系統，整合世大運七十九處場館動線，避免司機找不到路。

整合79場館動線APP

而世大運另一大挑戰，就在於比賽七十九處場館橫跨五縣市，一萬多名選手、後勤的交通，只能仰賴遊覽車接駁。世大運交通處組長楊靜婷表示，賽季尖峰期，一天恐需要動用五百多輛遊覽車，車輛調度已做好準備，屆時司機都會穿上印有世大運LOGO的白色Ｔ恤。

除遊覽車、BMW會在桃園機場、松山機場等待接駁外，交通局也會派遣公務員至機場內駐守，專門接待外賓、選手至接駁地點。楊靜婷表示，交通局共動員約兩百名同仁，輪班在機場、選手村等地點支援，所以屆時會看到穿著世大運藍色工作服的人員在機場內走動。

交通局長張哲揚表示，在八月五日開幕系統測試當天，參與的一百輛遊覽車都可在規定的六十分鐘內到達開幕會場，只有從新竹發車的遊覽車因途中遇車禍事故，雖緊急請高速公路局啟動應變措施改走路肩，仍遲到二十分鐘，若在比賽期間將導致賽程延遲，因此迎賓車隊、車輛準備都沒問題，只擔心路上臨時有狀況。