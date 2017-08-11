〈台北都會〉智慧城市產業聯盟 逾30企業推3計畫

2017-08-11

〔記者賴筱桐／新北報導〕「城市治理智慧化」是未來發展的趨勢，新北市「智慧城市產業聯盟」昨天成立，號召三十多家國際大廠及在地企業加入，將推動「智慧商圈」、「智慧路燈與物聯網平台」及「3D列印自造者實驗室」三項示範計畫，帶領廠商拓展國際市場。

市府經濟發展局局長張峯源指出，新北市的資通訊產業發展蓬勃，市府積極推動智慧城市建設計畫，透過聯盟成立，讓業者互相交流；市府提供示範場域，引進廠商技術及資源，形成產業鏈，並帶領業者參加展覽，拓展北京、韓國、西班牙等國際市場。

智慧商圈 逛街時透過手機導覽

經發局工業發展科科長高弘儒表示，「智慧商圈」概念是消費者逛街時，透過手機或數位看板進行導覽，提供周邊交通、商業優惠、菜單等資訊，並開放線上訂位，未來將整合廠商技術和商圈需求，研發電子支付平台。

3D列印自造者實驗室 協助青創

創志科技將推動「3D列印自造者實驗室」，董事長郭永志表示，學生設計專題，以往開發產品的成本昂貴，一台機器要價八萬至上百萬元不等，開模價格四萬至六萬元，對學生負擔沉重。該公司準備一百台3D列印機，有需要者可租用，每小時二十元，列印成本在三千元內，協助學生或青創團隊的設計商品化。

智慧路燈 方便管理又能省電

推動「智慧路燈與物聯網平台」的研揚科技公司資深經理丁國平說，傳統路燈沒有連接網路，必須派人巡檢或民眾陳情才知道損壞，智慧路燈透過系統監控損壞與否，並在離峰時段自動調節光源，方便管理且節省巡檢人力，且省電二十％至七十％。