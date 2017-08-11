〈台北都會〉全球高科技城排名 台北奪亞洲第一

2017-08-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近期有美國網站列出全球廿五大高科技城市，其中矽谷所在地舊金山不出所料，奪下全球冠軍，而台北則位居全亞洲之首，贏過南韓首爾及新加坡，排名全球第五。城市創新研究機構2thinknow分析，台北多年來一直是工業設計方面的領導者，同時也是多家全球PC公司總部所在地，並且有很高數量的風險投資家。

全球排第五 舊金山排第一

美國《商業內幕》（Business Insider）網站根據城市創新研究機構2thinknow分析要件，針對全球高科技城市進行排名，評分標準為與科技進步相關的十個因素，包括人均專利申請數量、初創公司和科技風投資本家數量、智慧型手機使用水準，以及其他創新數據等，總共列出了八十五個城市，並從中評選出全球廿五大高科技城。

全球不少PC總部設在台北

分析結果顯示，矽谷所在地舊金山名列全球高科技城市第一名、紐約第二、倫敦第三、洛杉磯第四，台北排名第五，也是亞洲排名最高的城市。2thinknow指出，台北多年來一直是工業設計方面的領導者，注重硬體而不是軟體開發，同時也是不少全球最大PC公司總部所在地，包括華碩電腦、技嘉科技和宏碁電腦等。此外，台北的風險投資家數量也很高。

台北市政府發言人劉奕霆表示，台北市很光榮可以獲選為亞洲地區當中排名最高的城市，市長柯文哲上任後積極透過公部門的力量，讓台北成為更科技化的宜居城市，成立智慧城市專案辦公室，建置物聯網實驗平台、發展「智慧公宅」、「智慧生態社區」等；同時，市府也扮演產、官、學及民間資源整合平台的角色，藉由「由內而外，由公而私」的策略，釋出公共住宅等公共場域，投入政府資源，引進民間參與，讓各式各樣的創新應用得到充分的試煉，進而成功向外推廣。