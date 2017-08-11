〈台北都會〉台北市中正橋新舊共存改建案 都審會退回

2017-08-11

報告內容問題多 年底發包恐生變

〔記者鍾泓良／台北報導〕連結新北市永和區與台北市的中正橋是台北市最老的橋樑，舊名為「川端橋」，於二○一五年三月指定為歷史建築，北市府經idea TAIPEI公民參與討論，最後決議將日治時期舊橋保留，採「新舊共存」方案保存，預計年底發包。但該案昨天至台北市都市設計審議會時，委員指出，報告橋面比例失真，夜間燈光設計過於突兀導致新橋強壓過舊橋等問題，決議退回修正。而該案今年二月也因是否墊高橋面與台北市文資審議會委員出現歧異，如今都審會、文資會都退回，年底發包恐難上加難。

都審會主席、都發局長林洲民會中指出，設計單位用很多時間做口頭敘述，卻未將相關想法圖像化，更指出報告中的橋樑比例失真，影響審查程序；了解該案時程壓力，希望設計單位盡速修正回來審議，也願意召開會前會。

根據新工處示意圖，新中正橋的長度為兩百一十五公尺、高度五十公尺，比例約四比一，但投影比例明顯不符合。

川端橋規劃設計 不符現況

另外，委員指出，川端橋寬度僅有六米寬卻規劃街道家具、植栽、人行步道跟腳踏車道。規劃單位解釋是希望民眾能下車牽過橋，但又被說不符合民眾實際使用狀況。委員也指，新中正橋的燈光設計強壓過舊橋，燈光顏色更用夜晚視覺壓迫感大的藍光，更認為設計單位忽視新中正橋位於川端橋旁的特殊性，不支持該方案。

該案二月也遭文資會退回

此外，二月該案進入文資會審查，工務局表示因中正橋橋身過低，認為須墊高橋面○．五至一．三公尺，否則會造成橋身毀損；但文資委員認為橋面調升將破壞歷史原貌，雙方僵持不下，主席鄧家基最後裁示，工務局先維持原案，但下次須報告替代方案評估。

文化局代表賴郁雯昨天表示，中正橋改造案之前就是針對整體性概念，細節部分將再安排時間審查，而月初他們有收到新工處的圖說，但尚未決定文資會時間。

新工處：會與設計單位討論修正

對於圖說為何失真問題，新工處解釋，建模絕對是按照實際長度、高度，但不清楚是不是因投影或列印導致誤差，會與設計單位台灣世曦討論如何修正。而是否能趕在今年底前完成所有程序順利發包，他們以此為目標盡力完成。