〈台北都會〉《露天乾式貯存場水保證明未發》台電︰核一難除役 市府︰別卸責

2017-08-11

〔記者李雅雯、賴筱桐／新北報導〕核一廠一號機、二號機的運轉執照，即將分別在明年十二月五日和後年七月十五日到期，台電正在執行除役的前置工作，台電表示，核一廠內的一期露天乾式貯存場，因遲未取得市府的水土保持設施完工證明，所以無法啟用，將影響除役作業；對此，副市長侯友宜強硬回應說，台電別把責任推到市府頭上。

行政院原子能委員會放射性物料管理局、台電公司，昨天在石門區公所召開「核一廠除役計畫審查」地方說明會，向居民說明除役內容。

由於公民團體、環保團體質疑一期露天乾式貯存場，臨山、近海的風險性高，多次建議改在室內，原能會已要求台電規劃二期室內乾式貯存場，場址選在核一廠區南側，預計在民國一一五年底完工啟用。

台電核能後端營運處策畫組長金啟明表示，二期室內乾式貯存場運轉執照只有廿年，只能換照申請一次，用過的核子燃料，時間到了就得遷出，在二期設施完成之前，需要新北市政府發給水土保持設施完工證明，才能啟用一期設施，否則除役工作恐難推進。

侯友宜︰水保攸關核安 要更嚴謹

對此，擔任新北市核安監督委員會主任委員的侯友宜強調，「沒有核安就沒有核電」，專家學者對於露天乾式貯存場設計都有疑慮，市府沒有故意用水保證明來「卡」乾式貯存場的啟用，攸關核安的水保，必須比一般山坡地案件更嚴謹；今年六月滯留鋒面雨勢導致核一廠邊坡土石崩塌，地點距離乾式貯存場僅一百公尺，「一場大雨就禁不起考驗，市府怎能輕易放行？」

「水保完工證明和核一除役是兩件事，不要混為一談！」侯友宜說，核一廠除役工作和水保完工證明是否核發，兩者沒有直接關係，就算乾式貯存場沒有啟用，用過的核燃料仍可用其他方式處理，台電不要把責任全都推到市府頭上。

石門區長︰民眾擔心暫存變成永久

在昨天的說明會上，原能會、台電開放現場民眾提問，石門區長吳嘉榮質疑說，在除役作業中，核廢料仍將「暫存」廠區內，「暫存」究竟多久？地方居民都擔心會不會變成「永久」？「鹽寮反核自救會」總幹事楊火木建議，台電若沒有能力執行除役工作，應該開國際標，請國外技術團隊來做。

台電︰乾式貯存有年限 時間到就遷

台電核能溝通小組主任李忠正回應說，乾式貯存有運轉執照年限，時間到了，核廢料就會遷出，除役工作都按法規進行，沒有任何懈怠。