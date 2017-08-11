〈北部〉通霄神社七夕季沒新梗 經費3萬變90萬

2017-08-11

活動雷同 去年主辦單位開砲

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣山風海音文化協會去年在通霄神社首度舉辦七夕季，吸引不少人參與。不過，通霄鎮公所今年將主辦活動，但是排除去年努力發揚活動的協會，而且活動內容與協會去年舉辦時大同小異，經費還從協會自辦的三萬提高到九十萬，引起協會不滿，認為鎮公所剽竊創意。

代理鎮長：是硬體建設花費

通霄代理鎮長潘志明則說，此案是在他就任前敲定，經他了解後，發現去年協會確實曾單獨向社會課申請補助，的確有其原創性，鎮公所必須向協會表達歉意。潘志明也強調，此案都是經過公開合法的招標程序，單純是硬體上的建設花費，所以經費增加。

苗栗縣山風海音文化協會強調，通霄鎮公所身為公部門，卻未經過協會同意，就抄襲協會努力而來的創意。

苗栗縣山風海音文化協會理事長徐鈺婷表示，協會由一群熱愛家鄉、致力於發揚故鄉傳統的年輕人為主幹，但公部門的作法，讓人覺得被潑了一大盆冷水。

徐鈺婷表示，包括日本浴衣體驗、流水麵線以及結合台灣七夕傳統的麻油雞等，都與去年協會首度舉辦時相同。

主辦今年活動的通霄鎮公所行政室一開始回應，企劃內容本來就與許多日本原有習俗相似，且這次與鎮公所一起主辦的靜宜大學去年與協會共同主辦，創意來自學校，並非鎮公所抄襲協會創意。

不過，協會指出，去年曾向鎮公所社會課申請三萬元補助經費，當中申請單位僅有苗栗縣山風海音文化協會，足可證明活動企劃案的原創性。

徐鈺婷還說，去年僅申請三萬元就能舉辦的活動，為何今年經費暴增三十倍，難道公部門舉辦活動就這麼沒有效率「只能砸錢」？

通霄鎮公所行政室解釋，因為今天花費購買廣告、硬體設備包括燈籠造景等，所以經費較高。