〈北部〉仲夏祝福祭 祈願體驗日本七夕

2017-08-11

將於忠烈祠暨神社園區舉行

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府將於廿日在忠烈祠暨神社文化園區舉行 「仲夏祝福祭」，現場提供民眾書寫五色紙懸掛竹子祈願，還有日式特色攤商，提供日式浴衣租借體驗。此外，十二、十三、十九日另有多場取材自日本祭典文化的創意DIY體驗課程，安排專業志工進行神社文化導覽，活動詳情可至「孔廟忠烈祠聯合管理所」官網查詢。

市府孔廟忠烈祠聯合管理所所長李彩華表示，牛郎織女淒美愛情故事由中國傳入日本後，人們將自己的願望書寫在綠、紅、黃、白、黑的五色紙上，懸掛在竹子上祈願，成為日本七夕的節慶習俗；今年「仲夏祝福祭」就是以日本七夕節慶為背景，二十日當天從上午十點起有一連串活動，除了一系列日本七夕節慶習俗，舞台區也安排「文山國小童笛箏鳴」、「音桃愛樂社中西樂團歌曲唱奏」、「日本傳統舞蹈」、「大龍貓劇團戲劇」演出，還有「水信玄餅」DIY體驗。

另十二日、十三日、十九日從上午十點半到下午四點半，在神社文化園區社務所旁木平台，舉辦多項日本祭典文化創意DIY體驗，十二日是「水信玄餅」、十三日為「祈願卡」、十九日則是「樂豆棒棒糖」，每場體驗課程中，也安排專業志工進行神社文化導覽；同時，社務所內也有「神社歲時記」展覽。