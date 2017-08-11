〈北部〉市府推懶人包 青創資訊e把抓

2017-08-11

〔記者周敏鴻／中壢報導〕市政府青年事務局推出「創業懶人包」，盤點中央政府與市府的創業資金、創業空間、創業輔導與創業競賽等資訊，希望讓有意願當老闆的青年「勇於創業，也懂得創業」。

有資金、空間、輔導、競賽等資訊

青年事務局長陳家濬指出，曾有人力銀行調查卅五歲以下青年，創業成功的比率約五十五．六％、失敗四十四．四％，顯見創業是一條艱辛的路，為了幫助青年成功創業，青年事務局推出「創業懶人包」，幫助青年輕鬆掌握創業資金、空間、輔導、競賽等重要資訊。

創業資金部分，「創業懶人包」整理了計畫補助、創業貸款、募集資金、創投等方式，讓青年知道如何申請經濟部小型企業創新研發計畫、文化部文化創意產業優惠貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款等，也認識「創夢群眾募資平台」等募集資金的管道。

內建QR code 輕鬆連結相關網站

創業空間方面，「創業懶人包」整理了青年事務局青創指揮部、龍華科技大學創意樂活中心、中原大學三創意次元空間等資訊，讓青年得知想要創業可從何處出發。另有創業輔導與創業競賽等相關資訊，全都能透過「創業懶人包」內的QR code，輕鬆連結至相關網站。

陳家濬說，進駐青創指揮部團隊之一的互動創新股份有限公司，就是從「創業懶人包」中找到研究機構進行技術合作，順利開發個人化空氣清淨機；青創指揮部會員胡坤偉，放棄電腦雲端科技業工作，四十歲轉行，投入魚菜共生系統設計與建置的新行業，透過「創業懶人包」順利找資金、申請產品專利等，同樣受惠於下載自「桃園市TYC創新創業資源網站（http://tyc.tycg.gov.tw/）」的創業懶人包。