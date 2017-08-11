〈北部〉外澳海岸築牆未申請 飯店業者挨罰

2017-08-11

最高罰30萬 不改善連續罰

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮外澳沿岸景觀保護區，遭飯店業者用巨石堆疊的圍牆圍住，被指控侵占道路用地，業者雖把占到道路的石頭磨除，但地方人士認為，基於景觀美感及用路人安全，應將圍牆強制拆除；宜蘭縣政府回應，業者未經申請就開發，已依違反都市計畫法開罰，但圍牆非建築無法強拆，只能勒令改善，不改善得以連續罰。

頭城鎮外澳里濱海路二段外澳橋以北約兩百公尺海岸線，屬於景觀保護區，飯店業者疑侵占保護區內七百多坪國有地種植棕櫚樹，而用巨石堆疊的圍牆，有侵占道路用地之嫌，被居民檢舉；外傳飯店業者打算在此設露營區。

此事曝光後，業者已移除棕櫚樹，也磨平突出於道路的石頭，盼符合規定，不過，最近又有人爆料說，圍牆未經申請，業者做做樣子，意圖就地合法，若未自行拆除，縣府要展現公權力。

外澳里長石錫煌說，接獲許多里民反映，指圍牆有壓迫感也影響景觀，要求降低高度，不要遮住外澳海岸美景，請業者配合改善，降低反彈聲浪；另有強制拆除的聲音，希望保有完整景觀美感及維護用路人安全。

業者回應，當地主管機關太多，他們無所適從，不知向哪個單位申請，現階段會針對各項問題逐步改善，有誠意與居民好好溝通，負起應盡責任。

業者：會負責任逐步改善

宜蘭縣政府建設處表示，景觀保護區開發要經合法申請，不論公有地或私有地，未獲許可便大興土木就是違法行為，依違反都市計畫法開單告發，有疑義的部分，縣府將與東北角風管會勘確認。

針對圍牆占用公路用地，建設處說，業者未經申請，已開出六萬至三十萬元罰單，不過，圍牆不算建築，不能視為違建強拆，只能勒令改善，否則得以連續罰。