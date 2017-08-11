〈北部〉動保新里程 苗縣生態保育中心啟用

2017-08-11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗縣府爭取行政院農委會補助在銅鑼鄉芎蕉灣段後龍溪畔縣有地興建「苗栗縣生態保育教育中心」，第一期工程昨天揭牌啟用，苗栗縣長徐耀昌指出，生態保育中心啟用後，象徵苗栗縣自然資源保育及動物保護工作上跨出全新里程，第二、三期工程會加速進行。

苗縣府農業處長陳錦俊指出，苗栗縣生態保育教育中心分三期施作，第一期工程經費三千一百五十九萬元，興建猛禽舍、石虎及獼猴等保育類野生動物收容舍為主，另犬舍收容一百二十隻、貓二十隻，並提供短暫照護場所與規劃醫療美容、認領養諮詢手續區、認領養區等設備。

第二期工程也獲行政院農委會補助一千九百萬元，以新建貓舍一百隻收容量與生命教育多媒體視聽室為主。第三期工程將持續向中央爭取經費，將新興增建犬舍三百隻收容量、寵物運動公園及寵物焚化爐等設備。

第一期工程昨天由苗栗縣長徐耀昌、縣議員黎旭欽、韓茂賢、羅貴星及陳光軒、銅鑼鄉長謝其全、公館鄉長曾美露等人揭牌啟用，目前中心已經收容五隻被捕獸夾及高壓電所傷的五隻保育類獼猴、四隻頻臨滅絕石虎及二隻落難的大冠鷲等。

昨天有不少民眾前往參觀，對犬舍的設備印象深刻，也不時逗弄及觀察收容犬隻，準備認養。

徐耀昌指出，苗栗縣生態保育教育中心成立後，將提供犬貓及落難的保育類動物專業照顧，未來將持續推動與創新，保護苗縣重要動物棲息環境；且不定期舉辦動靜態保育宣導教育活動，民眾亦可透過向苗縣府農業處登記使用館內活動空間及資源。