〈北部〉《長、短期記憶各自獨立 顛覆現行科學觀點》長庚大學研究 登上國際頂尖期刊

2017-08-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕過去科學界對於記憶的形成，認為長期記憶是由短期記憶轉化而來，不過，長庚大學醫學院生化科暨生物醫學研究所副教授吳嘉霖所帶領的團隊，透過研究果蠅記憶行為及大腦，發現長、短期記憶的形成是各自獨立的，研究結果顛覆現行科學觀點，這項研究也登上國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

吳嘉霖表示，團隊以創新的實驗方式，利用果蠅口渴時積極找水的生物本能，先讓果蠅口渴十六小時後給水並加入特定氣味，讓果蠅將水跟氣味連在一起形成短期記憶，之後再將果蠅放入實驗器材，發現果蠅會往與水有關的氣味方向靠近；團隊也發現，此時果蠅大腦內的神經元會透過釋放「多巴胺」傳遞喝水的獎勵訊號，進入腦中學習與記憶的中樞「蕈狀體」，形成長期記憶。

團隊進一步發現，果蠅在學習新的經驗時，如抑制牠的短期記憶神經迴路，雖然會導致果蠅喪失短期記憶，但仍可新增長期記憶；相反的，抑制長期記憶的神經迴路，會導致果蠅長期記憶無法形成，卻依舊能持續擁有新的短期記憶。

吳嘉霖表示，這代表著大腦在處理記憶時，短、長期記憶是同時且獨立地被寫入不同腦區；團隊成員之一、林口長庚醫院腦神經內科主任吳禹利表示，研究結果雖與主流觀點迥異，但似乎也合理解釋老年失智的臨床病徵，為何病患罹病初期只有短期記憶喪失，長期記憶卻未受影響。

研究團隊說，這項研究需要大量的果蠅支撐，四年來動用的果蠅至少有近百萬隻，也必須剖開果蠅腦部檢視大腦區塊及神經傳導的變化，估算每年得剖開五千隻果蠅的腦部進行研究。