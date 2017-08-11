〈北部〉農地污染 主因灌排未分離

2017-08-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市目前因重金屬超標列管的農地達一七四六筆、面積一八七公頃，多集中在中壢、蘆竹、大園等區，環保局指出，農地污染主要原因是灌排未分離，農田引用工廠排放水，即使工廠放流水合格，但仍有微量金屬會累積在土壤中，長期累積就會造成農地重金屬超標；桃園因印刷電路板工業發達，近年新增的污染土地，九成五以上都是銅金屬含量超標。

環保局表示，石門水庫供應桃園、新北三五○萬人口用水並負責農業灌溉，周轉率高達四輪以上，也就是石門水庫達到滿水位也只能供水三個月，在此情況下，農田水利會有一半的灌溉水源得來自河川等公共水體，是農地重金屬超標無法根絕的原因。

環保局指出，目前污染農地的調查，是以污染較嚴重河川灌溉體系進行，最早時為埔心溪、新街溪，因為中壢工業區排放至黃墘溪，黃墘溪就是埔心溪上游；前兩年開始也對南崁溪灌溉體系進行調查，當時就新增了五十五公頃控制場址，因為龜山工業區的廢水排放到東門溪，東門溪是南崁溪的上游；未來，環保局也會對老街溪的農田灌溉體系進行調查。

環保局說，桃園市被列為控制場址的農地共三二二公頃，已經完成整治的農地面積為一三五公頃，除了中福鎘污染農地，目前整治中的農地絕大部分是二○一二年之後公告的，市府也積極爭取環保署預算進行整治。