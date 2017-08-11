〈北部〉滲眉埤旁農地 4.5公頃確定重金屬超標

2017-08-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於蘆竹、大園區交界的滲眉埤，被媒體披露農民在列管的農田種稻且稻穀流入農會糧倉，市府針對周邊二十公頃農地擴大檢查，初篩有五．一公頃農地銅含量超標，而重金屬檢驗報告前天出爐，超標農地面積確認為四．五公頃。

超標農地將列管 作物已剷除

由於初篩結果一出爐，市府就將超標農地上的作物剷除，對此，環保局表示，剷除的作物都會依法補償，會根據最終檢驗報告將四．五公頃農地列管，另○．六公頃土地可正常耕作。

環保局長沈志修表示，環保局對媒體報導所指的農地擴大進行污染調查，共清查一○六個坵塊、面積約二十公頃的農地，重金屬檢測分析結果前天出爐，顯示土壤重金屬濃度超標農地有四十七筆，其中銅金屬超標四十五筆、鋅金屬兩筆，面積約四．五公頃，土壤銅金屬含量上限為二百PPM、鋅金屬則是六百PPM，後續將公告為控制場址納入整治計畫，每年每公頃將有九萬元補償。

沈志修說，當時擔心受污染土地作物流入市面，即將初篩不合格的五．一公頃農地作物全都剷除，補償標準為水稻每公頃十七萬六千元，短期葉菜類每公頃十四萬五千兩百元。

環保局一○五年時曾對滲眉埤下游一二二公頃引灌區農地進行污染調查，同年九月七日公告一二九筆坵塊、共十五．九五公頃的農地為控制場址，目前仍進行污染農地整治，預計可於一○八年底完成整治、解除列管；這次調查的二十公頃農地，則是引用許厝排水導水路的水源，屬於南崁溪支流，並非滲眉埤引灌區。

沈志修表示，農地公告為控制場址後，未來每年可領取九萬元休耕補償，但農地整治完成前不得種植食用作物，若種植食用作物收穫或銷售，依法可處以二十萬元到一百萬元罰款。