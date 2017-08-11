〈中部〉花都藝術季10月登場 早鳥票開賣

2017-08-11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中花都藝術季十月中旬登場，今年表演以「台中的故事」為主軸，推出包括以台中故事編寫的音樂劇等百場演出，其中廿六場售票演出十一日起早鳥票開賣，可享七折優惠。

副市長林依瑩指出，台中市今年已正式晉升台灣的第二大城，不只是人口提升，市府也期盼透過每年舉辦花都藝術季，將文化藝術融入市民的生活中，讓生活多彩多姿、享受精彩生活。

文化局長王志誠指出，今年花都藝術季開幕表演展現在地文化，特別與國立台灣交響樂團合作，以台中的故事出發，也為明年台中世界花博暖身。

王志誠指出，今年安排超過二百場展演，在山、海、屯、城區超過五十處呈現，讓藝術多元化、更讓文化平權。

王志誠另指出，市府也希望培養市民藝術文化消費的觀念，第一年花都藝術季規劃十場購票表演，去年晉升廿一場，今年更提高至廿六場，可見市民已逐漸接受觀賞表演需要購票進入的觀念，對於整體藝文發展具有正向助益。

文化局表示，今年花都藝術季售票演出陣容堅強，包含國際知名團隊Metro Vocal Group、台灣表演藝術天團—明華園戲劇總團、舞鈴劇場、相聲瓦舍、文和傳奇戲劇團等；以及台中藝術品牌—九天民俗技藝團、台灣青年管樂團、極至體能舞蹈團、台中室內合唱團、大肚山同仁堂國術獅藝館等。

文化局指出，早鳥票自十一日起在兩廳院售票系統全面啟售，九月三日前提供七折早鳥票優惠。