〈中部〉霧峰香米決賽拚口感 翁欣愉奪冠

2017-08-11

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰香米種植面積超過六百公頃，在農會和農民嚴格控管品質下，已多次拿下全國十大經典好米的殊榮，昨天舉行霧峰區稻米評鑑決賽，共有十五位農友進入決賽，由評審進行官能品評及外觀性狀評比，逐一品嚐參賽稻米的口感，比賽過程完全比照全國賽規格，最後由翁欣愉拿下第一名，將代表霧峰進軍全國賽。

霧峰區農會推廣股長詹志雲表示，霧峰區香米種植面積超過六百公頃，其中農會契作面積約二百八十公頃，為鼓勵農民生產高品質稻米，並改進栽培管理技術，提升國產米形象，舉辦「霧峰區稻米品質競賽」，今年共有廿三位農民參賽，評審依外觀、性狀、口感、蛋白質等項目評分。

向農糧署借電子鍋烹煮

詹志雲表示，經第一階段以儀器針對蛋白質等含量進行測量，最後有十五位進入決賽，強調今年一期稻收割前雖碰上下雨，但真正收割時天氣放晴，整體品質不錯，昨天決賽主要針對口感評分，特別向農糧署借來同一型號的電子鍋，嚴格控制烹煮的份量、水分，以及烹煮和置放時間，整個過程完全比照全國賽標準，希望以最公平的方式選出優勝者。

第一名將代表參加全國賽

擔任評審的農試所賴明信博士，以及中興大學陳宗禮教授等人，仔細的聞參賽稻米煮熟後的香味，以及口感，最後由翁欣愉以總分八十九分奪下冠軍，吳滄海第二，曾永崇則拿下第三名，將由翁欣愉代表霧峰參加「台灣稻米達人冠軍賽」。