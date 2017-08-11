〈中部〉烏日農會高齡班 不老阿嬤能歌善舞

2017-08-11

〔記者歐素美／台中報導〕烏日區農會開辦高齡班廿多年，在本會的烏日班成員六十八人，平均年齡高達七十八歲，其中不乏九十歲以上的長者，不論是日本舞、中國舞、手語歌、運動舞或唱歌，這些阿嬤都很厲害，且體態保持良好，穿起和服或旗袍，連年輕人都汗顏；其中，七十七歲的張王春桃不僅能歌善舞 ，在「花甲男孩轉大人」中客串演出林小美，並將挑戰騎機車環島圓夢 。

81歲鄭秀猜 唱歌不用翻歌本

烏日高齡班學員在志工的帶領下學習各式舞蹈或逐字逐句學唱歌。八十一歲的鄭秀猜參加高齡班六年，小小的筆記本上記滿學來的各式歌曲曲目，上頭還註明編號，她笑說，到卡拉OK唱歌都不用翻歌本，自己就能快速點歌；七十三歲的吳黃綉賢則笑說，來這裡可以忘記年齡。

七十四歲的楊黃惠美是班長，她說，烏日班是可愛的大家庭，這裡不是高齡班，而是福報班，像醫院專治疑難雜症，家裡的老人來上課後獲得健康快樂，子女沒有後顧之憂，家庭自然和樂。

八十九歲的張秀霞是學員也是志工，幼時受日本教育學習日本舞，加上自己的創意，教導學員跳日本舞。這幾年因腳力退化，不能久站，但她還是坐在舞台前教導指揮學員跳舞，一點也不馬虎。

77歲「林小美」 將騎機車環島

七十七歲的張王春桃阿嬤則樂觀愛秀，不僅在「花甲男孩轉大人」中演出龍劭華與康康的前女友「林小美」，自然演技令人印象深刻，目前正接受不老騎士訓練，將於十月底帶母親遺照騎機車環台圓夢。

張王春桃幼時生活坎坷，從小被父母送給人家當養女，國小畢業就替人煮飯，還差點被養母推入火坑，所幸生母將她接回，十八歲出嫁，生活才逐漸改善。她曾允諾要帶媽媽去環島，結果來不及實現，媽媽就去世，讓她耿耿於懷，雖然膝蓋退化，需靠三輪機車代步，但她仍決定帶著媽媽生前美麗的照片，騎機車環台圓夢，她說：「媽媽在天之靈一定很高興，自己也不再有遺憾」。