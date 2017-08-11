〈中部〉（雲林）褒忠藍色小巨蛋 把豬糞尿變綠金

2017-08-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「豬屎尿都是寶，作肥發電尚蓋好！」雲林首座共同廢水處理場沼氣發電與利用場域昨天發表，褒忠潮厝污水共同處理場變身藍色小巨蛋，年產電超過一百六十萬度，將豬糞尿廢棄物轉化成綠金，創造農業循環經濟。

潮厝污水場沼氣發電 年產160萬度

潮厝共同處理場在民國八十一年就成立，收集鄰近廿家養豬場約二萬五千頭豬糞尿固液分離，固體給農民當肥料，液體經厭氧曝氣排放，但部分廢水處理設施陳舊、紅泥沼氣袋破損，導致長年來空氣中飄散一股濃濃豬屎味，造成居民極大困擾。

立委蘇治芬、前農委會主委、現任台灣糖業協會董事長曹啟鴻等人協助，引進征宇科技，歷經半年多的規劃和改造，運用厭氧發酵沼氣發電發揮產能效益，將污水共同處理場打造沼氣發電廠域，現已完工，近期可賣電給台電，成為台灣畜牧業污水共同處理亮點。

蘇治芬指出，雲林縣養豬有一千二百一十五場、飼養頭數一百四十二餘萬頭，其中卅六場飼養規模達五千頭以上，為全國養豬之冠，以潮厝場而言畜牧廢水長期造成環境惡臭污染備受垢病；現透過眼科醫師的陳征宇團隊研發沼氣發電裝置，成為畜牧廢棄物處理及改善環境方案，發展沼氣生質能源的原料。

陳征宇表示，當醫生是救人，研發沼氣發電是救地球，還帶大家走上這個超過五層樓高的小巨蛋，希望能成為人人爭相參觀的景觀。

潮厝村民張有明代表感謝陳征宇團隊的努力，讓在地畜牧經濟與民眾生活品質共生共榮，也讓農民只要專心養豬，其他的豬糞尿沼氣發電等就由專業的人員處理。

蘇治芬等人也期待，隨著「潮厝藍色小巨蛋」的誕生，成為全國畜牧廢水共同集中處理的指標性案例，呼籲台糖、台肥等國營事業起而效法，整合環保、能源運用，帶動畜牧業和地方環境永續發展。