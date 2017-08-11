〈中部〉漫畫家遭羅織入罪 動漫會見證荒謬史

2017-08-11

〔記者張瑞楨／台中報導〕您知道台灣第一位因漫畫而坐牢的人是誰嗎？您曾聽聞看小狗講話的漫畫，小孩子會得神經病的笑話嗎？市府新聞局等單位今（十一）日至九月廿四日於台中文化創意產業園區內舉辦「台中國際動漫博覽會」，在介紹比利時漫畫家艾文仕等國際大師之外，也披露台灣在威權時代政治打壓漫畫、箝制言論的荒謬歷史。

因漫畫而入獄，最知名的是柏楊，他翻譯《大力水手》，內容是大力水手卜派父子流落小島，被當局視為諷刺蔣中正父子而判刑十二年。不過，卻有諸多因漫畫入獄的人鮮為人知。

博覽會策展人林莉菁說，台灣第一位因漫畫而坐牢的人，是日治時代的漫畫家楊國城與陳繼章，一九二七年在《台灣民報》刊登諷刺政治漫畫，被日本政府拘禁廿天。

二次大戰結束後，在二二八事件與白色恐怖的政治高壓氣氛下，台灣開始流行武俠漫畫，另有一群漫畫家以抗日或反共為主題創作，最知名的是牛哥《牛伯伯打游擊》，這些漫畫雖獲政府推崇，卻難以勾起庶民共鳴，武俠漫畫是當時百姓心靈寄託。

在網路尚未發明時代，漫畫期刊是漫畫最重要的平台，最知名的莫過於一九六六年創辦的《王子》，出自政治犯蔡焜霖之手，他在一九五○年代因讀書會同學「為匪宣傳」，受牽連入獄十年，出獄後創辦《王子》，還贊助台東紅葉棒球隊。這本期刊至一九八三年停刊，共發行四百期，是一九六○至一九八○年代兒童少年的集體回憶。

一九六六年起，國民黨政府對漫畫採更嚴厲管控，頒布「編印連環圖畫輔導辦法」，漫畫內容動輒其咎，許多漫畫家改行，當時最具規模漫畫出版商「文昌出版社」，因拒絕送審而被迫停業，堪稱漫畫界的大災難，也埋下台灣漫畫一蹶不振、日本盜版漫畫盛行的前因。

這個輔導辦法有多麼荒謬？林莉菁舉例說，以《阿三哥與大嬸婆》聞名的漫畫家劉興欽，機器人的漫畫送審時，審查者質疑沒有遙控器，如何操控機器人？要求每個機器人都要畫遙控器；另外，漫畫家山巴曾畫一條狗講話的漫畫，審查者不懂「擬人化」，可能沒看過會講話的老鼠（米老鼠），直呼狗會講話，孩子看了會得神經病，鬧了大笑話。