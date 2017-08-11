〈中部〉路平有褒貶 影片訴「隱形超人」甘苦

2017-08-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕路平工程獲得民眾與中央肯定，市府建設局拍攝《緊急維修工班的一天》影片，記錄補路工班人員巡查道路狀況發現坑洞、凹陷等，立即回報、派工、緊急出動，在最短時間內修補坑洞與道路平整度的工作日常情況，向這群「路平隱形超人」致敬。

民眾不摔傷 工班人員成就

建設局長黃玉霖說，維護道路平整度及行人安全，巡查員每天巡視廿五米以上的主要道路，廿五米以下一週巡視一次，工班人員接獲通報立即出動，他們在最短時間內修補坑洞與道路平整度；希望透過影片紀錄，讓市民了解這群路平無名英雄的努力，也希望各界多給他們鼓勵和笑容。

「民眾不會摔傷就是我的最大成就！」建設局第一工務大隊班長林啟民表示，在工作上最大的挑戰，是位於巷子裡的案件，因為要考量民眾進出需求，道路兩旁又可能停放車輛，施作較為困難。努力完成任務後，看到大家行駛於安全道路上，就是自己最大成就。

趕時間鋪柏油 用餐不固定

第一工務大隊AC組林紝豪說，受限於柏油溫度特性，必須在有限的時間內完成路面鋪設；另外，修補像是菜市場等人多地方的坑洞時，必須等到人潮較少再展開施作，用餐有時較不固定，這些都是工作上比較辛苦的地方。

即使如此，林紝豪認為，自己或認識的人都可能是修補路段的用路人，設身處地著想，每次修補完較具危險性的坑洞及凹陷情形時，有很大成就感；與團隊齊心合作，或是收到民眾鼓勵，也讓他感到自己的工作相當有意義。

建設局拍片 網友留言：辛苦了

建設局強調，這群在大台中道路施工的隱形超人，每天穿梭於城市默默守護道路安全，市民的肯定就是這群無名英雄堅強的後盾，市府團隊將持續把回饋轉化為動力，積極建設宜居台中。

影片PO網後引起網友熱烈討論，大批網友表示感謝，留言：「辛苦了，大熱天的」、「保護了歐都邁騎士」、「路平小英雄們持續努力」，還有人關心他們「請先吃飯再上工以免餓著了」；但也有人說：「虎爛的路平」、「該挖，不該挖，為何要一直挖」、「回填不確實」。

文心路回填挨刮 捷運施工後修復

至於網友質疑「文心路回填不確實」，建設局回應，文心路正施作捷運工程，考量重型車輛進出頻繁，去年先就路面嚴重龜裂老化路段，辦理孔蓋下地及路面局部整修，正配合捷運施工進度，下半年陸續辦理文心路、文心南路路面修復及人行道改善工程。