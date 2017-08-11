〈中部〉彰縣11筆陳年校地閒置 審計室促檢討

2017-08-11

〔記者張聰秋／彰化報導〕少子化學生人數下滑，過去民間土地被政府大舉徵收作為校地，如今彰化縣審計室發現，全縣徵收廿三筆土地中至今僅九筆設校，三筆同意廢止徵收，仍有十一筆未處理，形同閒置浪費，要求彰化縣政府重新檢討設校必要性，若需求不再，應廢止徵收、還地於民。

彰化縣審計室指出，縣府依都市計畫法於民國七十七年到七十九年間，徵收廿三筆都市計畫區土地作為學校用地保留地，徵收面積共六六．三二四一公頃，到去年底依照計畫完成設校只有九筆，同意廢止徵收有三筆，尚有十一筆校地未依照計畫完成設校。而完成國中小學設校的九校中，彰化市的大成國小及平和國小建和分校，都衍生公帑損失的情況。

審計室表示，大成國小地主提出請求撤銷徵收官司，最高行政法院判決縣府須賠償地主約二．七億餘元，到今年五月底止賠償金和利息累計已達一．六億餘元；而平和國小建和分校雖設校完成，但二期校舍工程因尚有住戶居住占用，工程動不了就算了，縣府還要支付地價稅，徒增公帑支出。

在尚未完成設校的十一筆校地中，員林一筆、鹿港四筆、田中一筆、和美二筆、二林二筆、伸港一筆，部分土地開闢為壘球場、網球場、籃球場等運動設施，部分土地如鹿港鎮文中二和文小四用地整地中，擬開發為鹿江國中小學，二林鎮文小六已設立二林文化教育園區作為中正國小第二校區使用，員林文中小二將做都市計畫變更，後續改興辦為滯洪池，即員林市過溝排水上游多功能調節工程。

縣府︰將重新評估

對此，彰化縣政府教育處副處長張雀芬表示，近年少子化加上市鎮發展影響社會人口遷徙，將重新評估各文教用地設校之必要性。

有地主感慨說，幸好目前上網搜尋法條，找律師諮詢容易，知道若在開發期限內未完成蓋學校，地主可循法律管道要求返還被徵收的土地。