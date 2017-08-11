〈中部〉（嘉義）村幹事減近半 水上鄉年省670萬

2017-08-11

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣水上鄉公所編制十八位村幹事，實際派任十位，幾乎砍半，一年撙節六百七十萬元人事費，加上其他單位的人事精簡，年省一千二百萬元，捉襟見肘的鄉庫得以紓壓。

26村共編制18人 實際派任10人

水上鄉長劉敬祥說，行政體系的人事費佔單位預算六成，在自有財源短絀情況下，支付薪水後，往往沒有餘錢可以建設，爭取上級補助則有輕重緩急之分，由於基層開源不易，因而朝精簡人事方向努力，村幹事成為縮編主要目標。

劉敬祥表示，早年的村里長多僅國小學歷，每村里編制一位幹事做為村長的助理，但現在村長學歷普遍提升，加上資訊發達、連絡方便，許多公事不見得要親自跑一趟，村幹事的存廢就有思考空間，但也不能一下子廢除，因而採取精實方案，全鄉二十六村，除將村幹事編制從二十六人減為十八人，實派十人，每人負責二、三個村，每年節省人事費六百七十萬元。

公所精實人力 88員額任用56人

他說，鄉公所與附屬機關核定員額編制八十八人，實際員額五十六人，未滿編估算年省一千二百萬元，對積欠台銀一億二千萬元的鄉庫而言，有利逐年償還；嘉縣警友會理事長曾秋猛認為，劉敬祥原為事業有成的商人，從政歷任村長、縣議員而至鄉長，把企管導入鄉政才有此績效。

民雄鄉公所主任秘書李國祥表示，民雄人口數七萬一千餘人，為全縣最多，鄉政相對繁瑣，無法在人事編制上裁編，但考慮村幹事業務確實沒有以前繁雜，二十八村只派任十八位村幹事，其於人力支援其他課室，有效運用。

義竹鄉公所秘書蕭惠薰也說，全鄉二十二村，目前進用十二位村幹事，人口少的村就兩村共用一位幹事，空出的員額派到人力吃緊的課室，讓鄉政推動更順暢，也避免勞逸不均。