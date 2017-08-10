〈南部〉虱目魚做米香、保養品 成北門商圈特色商品

2017-08-10

〔記者楊金城／北門報導〕北門虱目魚、北門蚵都是寶，北門商圈推出虱目魚米香、魚露、XO醬和保養品Ｑ潤膠原活膚露、Ｑ潤膠原凝膜，還有文創商品北門意象的手提袋、水壺，變成北門商圈特色商品，讓遊客眼睛為之一亮。

爭取600萬地產基金 推動發展

北門商圈協會理事長洪有志說，協會向經濟部中小企業處和市府經發局爭取六百萬地產基金，分三年推動北門虱目魚產業發展計畫， 以「加值地方特色」、「規劃多元行銷」兩大方向， 推廣北門地方特色產業，希望帶來人潮和錢潮，帶動觀光和地方發展。

在特色商品上，商圈和屏東大學、屏東科大、食品廠合作，不但把虱目魚做成米香、香餅外，還能做成虱目魚調味露、醬油、虱目魚XO干貝醬，也有老薑蛤蠣醬、珍菇玉耳蚵仔醬，吃的商品就有八品項。

保養品開發出Ｑ潤膠原活膚露、Ｑ潤膠原凝膜、膠原蛋白手工皂，洪有志說，膠原活膚露使用虱目魚、吳郭魚的魚鱗抽取物製成，虱目魚XO干貝醬、老薑蛤蠣醬、珍菇玉耳蚵仔醬使用的虱目魚和牡蠣都要求只使用北門養殖的，才能造福在地養殖業。

北門商圈現有五十多位會員，虱目魚產業發展計畫不只開發商品，提高北門特色產業附加價值，並要求會員在食品安全、食材研發上也要接受輔導上課，提升經營品質。

商圈特色商品目前在北門嶼輕食餐廳、長盈海味屋、鹽鄉民宿、錢來也、英呈發餅舖、英俊商行、雙春遊憩區、鹽鄉小舖都可購買，遊客反應不錯。