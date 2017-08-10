〈南部〉台南囝仔大學生 教高中生人生選擇題

2017-08-10

〔記者劉婉君／台南報導〕什麼是「大學前的必修課、十八歲的選擇題？」一群「台南囝仔」大學生，利用暑假自掏腰包、自組「未爆彈」青年創意工作團隊，邀集不同科系的大學生要透過戲劇、展覽、講座的方式，和台南高中生分享「學校沒有告訴你的大學生活」，希望在高中生面對自己未來人生選擇題時，提供一些過來人的經驗做為參考。

組「未爆彈」團隊 傳達經驗

「未爆彈」約有廿名成員，都是去年從南一中、南二中、南女、家齊、南商等學校畢業的台南囝仔，因南一中卡其色兒童劇團及其他學校戲劇社團而相識，經過一年的大學生活，還有為了尋找人生方向暫時放棄升大學的日子，他們相約每年暑假都要聚在一起，回到台南將自己經歷過的，傳達給正在人生路口徬徨的高中生，團員們說，「如果去年有人告訴我們這些事，也許當時就不會那麼不知所措。」

團長黃韋華因為找不到想讀的科系，暫時放棄升學，在父親經營的廣告公司工作，明年將參加指考，重拾學生身分。他說，一般學校提供高中生的大學資訊，大多屬於招生宣傳，或從社會主流價值提供訊息，高中銜接大學的分享卻很少，團員今年以「選擇題」為活動主題，除了因為「選擇題是學生生涯最常遇到的問題」，也希望鼓勵高中生勇敢走自己想走的路。

團員中有多位劇戲或電影科系學生，也有哲學、中文系等，包括黃韋華在內，多數都未後悔自己的選擇，但卻發現大學生活和想像中不一樣，團員們說，「我們想要分享的，就是這些學校沒告訴高中生的事。」

就讀清大工業工程系的洪子盛說，「選擇題」系列活動即日起到八月廿六日，在涴莎藝術展演中心舉行，包括講座、讀劇、展覽等，除了團員們分享大學生活，還邀請高中社團老師分享課業及社團間的選擇、用社團所學做為科系選擇好嗎？另黃韋華也會分享加入青年組織和企業接觸的經驗、大學所學與企業的落差等；還請來外部講師和團員一起和參加的高中生進行大型的座談，相關活動資訊可上「未爆彈Unexploded」臉書粉絲專頁查詢。