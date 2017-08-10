〈南部〉學生築夢 將重現藥草園榮光

2017-08-10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一群大學生成立「林園夢工廠」，揪高中生加入翻轉家鄉行動，自提計畫向教育部申請專案，重現曾是全國唯一的憶思園藥草園榮光，他們揮汗整理因颱風受創而荒蕪的園區，中藥醫學博士林所以為他們只是一頭熱，後來受到熱情感動而給予技術援助。

中芸國小替代役男、佛光大學研究生梁峻榮年初成立「林園夢工廠」，想為家鄉做事；無獨有偶，正修科大建築系林佑勳今年以「雄南端ㄟ林園—林園成仙園」為主題，通過教育部青年社區參與行動計畫，兩人攜手合作為家鄉築夢。

他們找來長榮大學陳慧娟、台科大李瑞強、中山大學姚凱翔加入，五人都當林園夢工廠「副廠長」，廠長是虛擬的人物—林半仙孫女，並向林園中學學弟妹招手，成員目前約有廿餘人。

他們的重點目標是重建憶思園，這處約一、二分大的私人地，位在歷史建築「頂林仔邊警察官吏派出所」後方，藥草園四、五年前開始荒廢。學生們剛踏入憶思園時，雜草已長到腰際，經清除發現園區內還有許多藥草，他們彩繪了頹圮老舊建築，園區逐漸恢復原貌。憶思園內最多曾種植八、九十種藥草，是全國唯一的藥草園社造點。

前高縣中藥師公會理事長林所曾參與憶思園相關作業，他看到學生整地時還以為只是一頭熱，後來知道是玩真的，決定給予藥草知識及種植技術指導。

林佑勳說，將慢慢種植藥草恢復原本規模，至於搖搖欲墜的涼亭等建築得想辦法整建，方便民眾休憩。