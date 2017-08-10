〈南部〉香蕉王國拚轉型 旗山農會推「金蕉米」

2017-08-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕素有「香蕉王國」美譽的旗山，因近年香蕉價格不穩定，且外銷狀況也不若往昔，旗山農會決定協助農民轉型，並推出自創品牌「金蕉米」，明年約有三百公頃的契作面積，讓蕉農能有所選擇，避開蕉價崩盤的危機。

旗山區農會總幹事石檻彰表示，卅年代左右，旗山是高雄地區主要的稻米產地之一，直到四十年代香蕉產業興起，農民才改種香蕉賺外匯，只剩下圓潭、旗尾部分地區少量種植稻米，但產量並不大，面積僅五十餘公頃。

旗山雖然以種植香蕉為大宗，但因價格波動太大，石檻彰說，以今年蕉價來說，去年受颱風影響，今年初香蕉價格一度飆到每公斤一百卅元的天價，但這一、兩個月，蕉價又崩盤，每公斤只剩十元左右，蕉農們叫苦連天，卻也無技可施。

為了避免農產品價格起伏過大，導致農民得自行承擔風險，旗山區農會決定協助蕉農轉型，今年找農民契作約五十公頃的稻米，並選用台南11及桃園3號香米兩個稻米品種，與鄰近的「美濃米」做出區隔，推出「金蕉米」品牌，並開發加工品「金蕉炊粉」。

石檻彰指出，台南11及桃園3號香米都具有特殊香味和彈牙的口感，昨起五天，農會在旗山老街推廣供民眾試吃，吃過的人都直誇讚，更讓農會有信心，能在全台稻米市場中殺出屬於旗山的一片天。